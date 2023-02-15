Метеориты, подобные челябинскому, могут падать на Землю раз в 25-30 лет

Метеориты, подобные челябинскому, по статистике могут падать раз в 25-30 лет. Фото: Алексей Кунилов

Ученые не могут заранее предсказать возможное падение на Екатеринбург метеорита, подобного челябинскому. Об этом на пресс-конференции рассказал профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ, член Комитета по метеоритам РАН, член Международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

"Заранее спрогнозировать падение таких тел просто невозможно, особенно если они приходят со стороны Солнца. У нас около 30 тысяч тел космических астероидов, которые пересекают орбиту Земли, находятся на контроле. Но это те объекты, которые больше 140 метров [в диаметре]", — отметил Виктор Гроховский.

По статистике падение космических тел размером с челябинский болид (18 метров в диаметре) вероятно раз в 25-30 лет. Однако именно события 10-летней давности, случившиеся на Южном Урале, подняли среди научной общественности вопросы астероидной безопасности, добавил ученый.

Виктор Гроховский рассказал, что сегодня в УрФУ проходят научные чтения, посвященные челябинскому метеориту, который упал на Землю 15 февраля 2013 года. Ученые продолжают проводить исследования.

Добавим, недавно сотрудники лаборатории УрФУ сделали Челябинской области подарок. Они зарегистрировали новый метеорит, который был найден в апреле 2022 года в Агаповском районе за Магнитогорском.

"Это тоже каменный хондрит, интересный образец, название у него "Гумбейка", — отметил Виктор Гроховский.

Напомним, сегодня прошло ровно 10 лет со дня падения метеорита в Челябинской области.