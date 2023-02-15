Отзывы и обзоры хостингов, знакомимся с отзывами и рейтингами популярных хостингов

Выбор хостингов для сайтов. Преимущества отзывов о работе хостингов. Независимые обзоры VPS хостингов. Критерии формирования рейтингов VPS хостингов.

Отзывы и обзоры хостингов

Хостинг – это место, где находится, «проживает» любой интернет-портал. Представленная услуга подразумевает под собой использование определенного набора серверных мощностей для будущего запуска сайта, чтобы он стал доступным всем пользователям сети Интернет. Но большое разнообразие хостеров (компаний, предоставляющих услуги аренды или покупки сервера) несколько усложняет процедуру подбора.

Некоторые владельцы сайтов привыкли выбирать подходящий хостинг по рекомендациям своих друзей и знакомых или же делать выбор вслепую. Оба варианта считаются нерациональными и могут привести к негативным последствиям. Чтобы не ошибиться, рекомендуется почитать отзывы о хостингах, ознакомиться с обзорами, которые были сформированы с учетом независимого мнения экспертов и мнения клиентов компании-провайдера.

Таким образом, удастся оценить все плюсы и минусы каждого хостера, оценивание которого осуществляется по определенным параметрам. Причем выбор хостинга нужно начинать с изучения обзоров, а затем отзывов: очень часто клиенты в своих отзывах обращают внимание на то, что упускают эксперты при написании обзора. В результате удастся посмотреть на работу того или иного провайдера с разных сторон, учитывая разные точки зрения.

Зачем читать отзывы о хостингах?

В первую очередь именно отзывы других клиентов позволяют получить объективную картину о работе компании, оценить ее отношение к клиентам, обращая внимание на уровень их доверия и удовлетворенности услугами.

Существуют также и другие причины, объясняющие необходимость знакомиться с отзывами перед тем, как воспользоваться хостинг-услугами:

Возможность ознакомиться со всеми «подводными камнями» до покупки хостинга. Создавая рейтинг хостингов сайтов, учитываются мнения клиентов, которые делятся своим опытом сотрудничества с провайдером, указывая на наличие/отсутствие скрытых платежей и другие нюансы, что не указаны на официальном сайте хостера. Возможность узнать о реальном объеме выделенных ресурсов для определенного тарифа (несмотря на то, что некоторые хостинги считаются безлимитными). Узнать больше о качестве работы техподдержки, скорости обслуживания клиентов, вежливости сотрудников.

В результате хостинг-отзывы помогают сформировать рейтинг компании (положительный или отрицательный), на основании которого провайдер получает соответствующую оценку и заслуженное место в рейтинге.

Для чего нужны обзоры хостингов?

Независимые обзоры провайдеров – шанс для каждого владельца сайта отыскать действительно надежного поставщика ресурсов, который гарантирует качественное обслуживание. Ведь каждая компания наделена определенным набором параметров, о наличии которых многие пользователи даже и не знают.

К примеру, отмечают следующие возможности:

Оптимизация под различные CMS, среди которых отмечают WordPress или Joomla.

Наличие автоматической установки всевозможных полезных приложений и программ.

Как показывает статистика, большинство клиентов не обращают внимание на эти и другие дополнения, так как на официальном сайте хостера достаточно другой увлекательной информации. Сформированный рейтинг хостингов VPS был создан специально для того, чтобы «заставить» клиента учесть важные составляющие перед тем, как начать сотрудничество с той или иной компанией-провайдером.