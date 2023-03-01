МТС подтвердила лидерство B2B-телекома в сегментах M2M/IoT и Private LTE в 2022 году

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МТС, цифровая экосистема, признана лидером B2B-телекома по итогам 2022 года в двух сегментах: компания занимает наибольшую долю рынка M2M/IoT-подключений (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей) и публично объявленных проектов Private LTE (выделенных LTE-сетей) среди российских операторов мобильной связи, по оценке аналитического агентства ONSIDE. В Свердловской области технологии M2M/IoT используются в городском хозяйстве и сфере недвижимости.

Согласно исследованию ONSIDE, по итогам 2022 года МТС обеспечила 47% от общего объема подключений на рынке M2M — за год прирост абонентской базы составил 22,8%. Всего сегмент M2M/IoT-подключений операторов мобильной связи за год вырос на 28,8% до 14,3 млн с 11,1 млн подключений.

По данным ONSIDE, всего за предыдущий год количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн шт (с учётом B2C, но без учёта носимых устройств типа умных часов и фитнес-трекеров), а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Фото: предоставлено партнером издания

«Системы безопасности, видеонаблюдение, «умные» датчики, следящие за потреблением воды и энергоресурсов, контроллеры, трекеры, устанавливаемые на транспортные средства – вот самые распространённые сегодня устройства для сетей IoT. В Екатеринбурге интернет вещей обеспечивает управление праздничной иллюминацией, которую жители города наблюдают ежевечерне. Каждая светодинамическая конструкция, размещенная почти на всех фонарных столбах в центре уральской столицы, имеет отдельный контроллер и специальную sim-карту. Такое IoT-решение позволяет менять сценарии подсветки c единого городского сервера, настраивая индивидуальные схемы для отдельных событий», — прокомментировал результаты исследования директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Аналитики также подсчитали, что за 2022 год рынок выделенных LTE-сетей (Private LTE) вырос на 20% до 1,5 млрд с 1,2 млрд рублей. Среди публично объявленных проектов, наибольшее число выделенных коммерческих сетей LTE развернуто компанией МТС – 12 сетей или 37% от всех проектов на рынке.