Абонентам МТС Свердловской области стала доступна опция «звонки через интернет»

МТС, цифровая экосистема, начала использование в Свердловской области голосовой связи в мобильных сетях четвёртого поколения. Технология VoLTE (Voice Over LTE) заметно улучшает качество передачи голоса при телефонных звонках и не прерывает интернет-сессию во время входящего или исходящего вызова.

Технология VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы через мобильный интернет в сетях 4G, при этом соединение происходит за 1,5–2 секунды. Это дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и продолжать пользоваться интернетом. Входящий звонок больше «не выкинет» абонента из банковского приложения и не прервёт загрузку контента в облако. Но главное, VoLTE обеспечит качественную голосовую связь везде, где есть сеть четвертого поколения, а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть, максимально близкой к натуральной.

«Запуск технологии VoLTE в Свердловской области стал возможен благодаря глубокой модернизации сети мобильной связи, предпринятой МТС в последние годы. Сегодня 98% вновь вводимых базовых станций имеют оборудование стандарта 4G. Предыдущие стандарты связи хорошо обеспечивали голосовой трафик, но обладали гораздо меньшей ёмкостью и скоростью передачи данных в сети интернет. С технологией VoLTE абонентскому устройству не придётся переходить в сети 2G и 3G для осуществления голосовых вызовов. Отсутствие таких переходов также экономит заряд батареи смартфона. Передача «голоса в интернете» позволяет сохранять звук настолько естественным, как будто вас с собеседником разделяют всего несколько метров», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Новую технологию VoLTE поддерживает большинство современных смартфонов. Время, потраченное на «разговоры в интернете» не уменьшает пакет Гб, а расходуется из пакета голосовых минут. Разговор по VoLTE, возможен с абонентами любых операторов.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная опция «Интернет-звонки. Технологическая метка». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте МТС. Также в настройках гаджета в разделе мобильной сети и мобильной передачи данных необходимо включить опцию VoLTE. Пошаговые инструкции для различных брендов смартфонов можно посмотреть на сайте МТС Медиа.