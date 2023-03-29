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29 марта 2023, 19:18

Уральский и Западно-Сибирский НОЦ перевыполнили плановые показатели за 2022 год

Рост показателей

Проекты Уральского и Западно-Сибирского НОЦ применяются в разных отраслях экономики. Фото: Павел Ворожцов

Уральский и Западно-Сибирский межрегиональные научно-образовательные центры (НОЦ) показывают системные успехи в реализации проектов, перевыполнив плановые показатели по итогам 2022 года. Результатов удалось достичь благодаря налаженному взаимодействию вузов, научных организаций с бизнесом и органами власти, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

"Эффективность любой деятельности — это, прежде всего, практический результат. Уральский и Западно-Сибирский НОЦ показывают системные успехи в реализации проектов. Уже не первый год количество разработок, переданных для внедрения в производства реального сектора экономики, превышает плановые показатели. Что особенно важно, эти решения отвечают на самые актуальные запросы российской экономики и других сфер", — подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. 

Проекты Уральского и Западно-Сибирского НОЦ применяются во многих отраслях экономики, решая вопросы в области импортозамещения и технологического суверенитета России.

Силами научных центров созданы элементы технологического оборудования для атомной промышленности, высокочастотные радары для беспилотного транспорта. Также выпускаются автоклавные установки для использования в машиностроении. В серийное производство запускается открытая реанимационная система и инфракрасный обогреватель для выхаживания недоношенных детей. В области хирургии создана технология 3D-печати для производства имплантатов из титановых сплавов под конкретного пациента. 

Совместно с заводом "Урал" разработан опытный образец автобуса, предназначенного для перевозки пассажиров при экстремально низких температурах. Также сотрудниками НОЦ создан образец установки бесштанговой добычи нефти.

Финансирование проектов Уральского и Западно-Сибирского НОЦ на 80% обеспечивает бизнес, со стороны государства также действуют разные механизмы поддержки.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил Уральскому НОЦ 100 миллионов рублей из бюджета региона. 

Областная газета Свердловской области

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