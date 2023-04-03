В Свердловской области анонсировали временные перерывы в работе телеканалов и радио

Возможны перерывы в вещании телевидения и радио. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области объявлены плановые технические работы на телебашнях. Возможны кратковременные отключения сигнала, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Так, свердловчане могут столкнуться с перерывами в трансляции телерадиопрограмм в период с 3 по 28 апреля 2023 года.

"На объектах Свердловского филиала РТРС будут проходить профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В эфире будут отсутствовать цифровые программы пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Все отключения согласованы с телерадиокомпаниями", — прокомментировал директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.

Для телезрителей будет доступна бесплатная горячая линия РТРС. По номеру 8 800 220-20-02 можно уточнить информацию о временных отключениях.

Напомним, что 1 марта на Среднем Урале в эфире федеральных телерадиоканалов проверили систему оповещения населения.