Российский научный фонд поддержит проекты ученых УрФУ

УрФУ стам третьим вузом по числу выделенных грантов. Фото: пресс-служба УрФУ

По итогам конкурса Российского научного фонда 12 проектов ученых Уральского федерального университета (УрФУ) получат поддержку. Размер грантов — от 7 до 15 млн рублей в год.

Среди всех российских вузов это третий результат по количеству выделенных грантов. Больше только у Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, сообщает пресс-служба УрФУ.

"Несмотря ни на какие трудности, нам удается быть в лидерах вузовской науки. Традиционно очень хорошо себя показал Институт естественных наук и математики, подготовивший большое количество заявок и получивший поддержку как новых, так и уже действующих проектов", — отметил проректор УрФУ по науке Александр Германенко.

Одним из получателей гранта стал проект по разработке новых соединений, которые будут использоваться для создания лекарственных препаратов и применяться в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Объем финансирования на 4 года составил 60 млн рублей.

"Разработка оригинальных отечественных химико-фармацевтических препаратов является одной из важнейших задач стратегического характера для обеспечения лекарственной безопасности, независимости Российской Федерации", — отметил директор Химико-технологического института УрФУ Михаил Вараксин.

Напомним, ранее первокурсник УрФУ выиграл всероссийский туристический конкурс.