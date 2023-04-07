Стартапы молодых ученых Урала вошли в сотню лучших инновационных разработок России

Всего в топ-1000 вошли 19 проектов уральских ученых. Фото: Александр Зайцев

Три проекта молодых ученых из Свердловской области включены во Всероссийский рейтинг топ-1000 университетских стартапов. Проекты посвящены разработке новых приборов, интеллектуальным производственным технологиям, а также биотехнологиям.

Сергей Буйначев и Дарья Шаманаева из Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Азамат Арсланов из Уральского государственного горного университета стали победителями Всероссийского конкурса "Студенческий стартап" в 2022 году и выиграли по 1 миллиону рублей на реализацию своих идей. Сейчас они вошли во Всероссийский рейтинг лучших инновационных разработок, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Всего в топ-1000 включены 19 проектов уральских ученых, которые касаются медицины, цифровых технологий, ресурсосберегающей энергетики и других сфер.

Всероссийский рейтинг формируется в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" нацпроекта "Наука и университеты".

"Это огромный ресурс для инновационного роста, достижения технологического лидерства, обеспечения уверенного и динамичного экономического развития. Содействие передовым научно-исследовательским разработкам, научно-производственная кооперация, привлечение молодых, перспективных кадров в научную сферу являются для нас приоритетными направлениями", — подчеркивал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отметим, что в мае стартует прием заявок на конкурс инновационных проектов "УМНИК". Авторы лучших получат 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Важно, чтобы проект обладал научной новизной, конкурентоспособностью и имел перспективу коммерциализации.

По данным исследования РИА Рейтинг, Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров России по научно-технологическому развитию. Научный потенциал региона представляют 125 организаций, в которых свыше 20 тысяч человек профессионально занимаются научными исследованиями и разработками.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев присудил губернаторские премии молодым ученым Свердловской области.