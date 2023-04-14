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Общество / Наука и технологии
14 апреля 2023, 20:27

В Екатеринбурге эксперты обсудили развитие транспортной инфраструктуры для кампуса УрФУ

Новый трамвай

Транспортную доступность кампуса должен обеспечить, в частности, скоростной трамвай в Новокольцовский. Фото: Алексей Кунилов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) в рамках стратегической сессии эксперты обсудили построение развитой транспортной инфраструктуры для кампуса мирового уровня. Он будет создан в рамках национального проекта "Наука и университеты".

По словам первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, команда Свердловской области первой среди всех участников программы создания сети современных кампусов в России сумела разработать и утвердить дорожную карту развития кампуса.

"Сейчас задача — последовательно и максимально эффективно реализовать запланированные мероприятия. Кампус — это не просто территория и комплекс зданий и инфраструктурных объектов. Это новая среда, новое качество образования и новые перспективы развития федерального университета, города и региона", — отметил Дмитрий Бугров.

Транспортную доступность кампуса должны обеспечить такие проекты, как продолжение ветки городской электрички, идущей через Кольцово, запуск скоростного трамвая в Новокольцовский и завершение строительства главной автомобильной магистрали нового района, сообщает департамент информационной политики региона.

По мнению экспертов, транспортная инфраструктура должна соединить кампус с другими инновационными и деловыми площадками города.

По словам директора Института экономики и управления УрФУ Дмитрия Толмачева, речь идет о комплексном партнерстве с "Контур-парком", с технопарком в сфере электронной промышленности, с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром "Передовые производственные технологии и материалы", с РЖД и другими компаниями региона.

Отметим, что в рамках Указа Президента России УрФУ вместе с другими семью российскими вузами вошел в "первую волну" отбора. Всего должно появиться 25 кампусов мирового уровня.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на федеральном уровне последовательно продвигал проект создания современного кампуса для УрФУ. В 2021 году проект был презентован председателю Правительства Михаилу Мишустину и получил поддержку. Федеральные власти выделили на создание кампуса 20 миллиардов рублей. На эти средства в Екатеринбурге построят здания для Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и IT, СУНЦ УрФУ и несколько технопарков.

Частью кампуса УрФУ станет наследие Международного фестиваля университетского спорта, который в августе пройдет в Екатеринбурге. В частности, вузу передадут комплекс общежитий, общественный и медицинский центры.

Напомним, ранее будущий кампус УрФУ презентовали в Екатеринбурге школьникам и учителям из других регионов.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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