В Екатеринбурге эксперты обсудили развитие транспортной инфраструктуры для кампуса УрФУ

Транспортную доступность кампуса должен обеспечить, в частности, скоростной трамвай в Новокольцовский. Фото: Алексей Кунилов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) в рамках стратегической сессии эксперты обсудили построение развитой транспортной инфраструктуры для кампуса мирового уровня. Он будет создан в рамках национального проекта "Наука и университеты".

По словам первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, команда Свердловской области первой среди всех участников программы создания сети современных кампусов в России сумела разработать и утвердить дорожную карту развития кампуса.

"Сейчас задача — последовательно и максимально эффективно реализовать запланированные мероприятия. Кампус — это не просто территория и комплекс зданий и инфраструктурных объектов. Это новая среда, новое качество образования и новые перспективы развития федерального университета, города и региона", — отметил Дмитрий Бугров.

Транспортную доступность кампуса должны обеспечить такие проекты, как продолжение ветки городской электрички, идущей через Кольцово, запуск скоростного трамвая в Новокольцовский и завершение строительства главной автомобильной магистрали нового района, сообщает департамент информационной политики региона.

По мнению экспертов, транспортная инфраструктура должна соединить кампус с другими инновационными и деловыми площадками города.

По словам директора Института экономики и управления УрФУ Дмитрия Толмачева, речь идет о комплексном партнерстве с "Контур-парком", с технопарком в сфере электронной промышленности, с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром "Передовые производственные технологии и материалы", с РЖД и другими компаниями региона.

Отметим, что в рамках Указа Президента России УрФУ вместе с другими семью российскими вузами вошел в "первую волну" отбора. Всего должно появиться 25 кампусов мирового уровня.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на федеральном уровне последовательно продвигал проект создания современного кампуса для УрФУ. В 2021 году проект был презентован председателю Правительства Михаилу Мишустину и получил поддержку. Федеральные власти выделили на создание кампуса 20 миллиардов рублей. На эти средства в Екатеринбурге построят здания для Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и IT, СУНЦ УрФУ и несколько технопарков. Частью кампуса УрФУ станет наследие Международного фестиваля университетского спорта, который в августе пройдет в Екатеринбурге. В частности, вузу передадут комплекс общежитий, общественный и медицинский центры.

Напомним, ранее будущий кампус УрФУ презентовали в Екатеринбурге школьникам и учителям из других регионов.