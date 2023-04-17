Екатеринбург на четыре дня превратится в цифровую столицу России

Цифровое будущее страны обсудят эксперты отрасли в конце 2023 года в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Крупный IT-конгресс и выставка "Форум Будущего" впервые пройдут в Екатеринбурге с 5 по 8 декабря. В основе концепции мероприятия — обмен лучшими практиками цифровой индустрии и решение актуальных вопросов отрасли. Ожидается не менее 5 тысяч участников.

"Обладание собственными цифровыми технологиями — ключ к надежной защите национальных интересов. Такие технологии способны гарантировать стабильное развитие страны и региона, социально-экономический рост, безопасность личных и коммерческих данных. Развитие IT-технологий — одна из приоритетных задач правительства Свердловской области. И останется такой и впредь", — отметил на первом заседании оргкомитета губернатор Евгений Куйвашев.

По информации департамента информационной политики региона, мероприятие включит порядка 50 секций, выставку с 50 экспонентами, чемпионат по спортивному программированию, конкурс IT-стартапов, цифровую биеннале, а также туры в крупнейшие IT-компании региона. Посетить мероприятие все желающие смогут бесплатно.

Организаторы видят форум как одну из ведущих экспертных площадок в стране для встречи участников отрасли, органов власти всех уровней и молодых специалистов. Обмен лучшими практиками позволит решить вопросы разработки необходимой нормативной базы и стандартов.

Кроме того, из перечня важных направлений технологического развития страны до 2030 года, которые определило правительство РФ в конце прошлого года, в программу включат направления по искусственному интеллекту, современным и перспективным сетям мобильной связи, технологиям новых материалов и веществ.

Отдельно будет уделено внимание кибербезопасности.

Добавим, что мероприятие проходит поддержке правительства Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что в России расширен перечень видов экономической деятельности для IT-компаний, претендующих на господдержку.