Пять свердловских школьников отправятся на космодром

На "Семихатовских чтениях" проекты представили более 100 школьников. Фото: Галина Соловьева

Пять школьников из Свердловской области смогут вживую наблюдать за запуском ракеты в космос. Подростки получили путевки на космодром, победив на X Молодежном космическом форуме "Семихатовские чтения", который состоялся в екатеринбургском Дворце молодежи.

Победителями стали:

Ева Русинова с проектом "Синтез новых пирроло триазинов, как потенциальных противовирусных средств";

Николай Беляев с проектом "Создание сети для повышения уровня безопасности на территории учреждения";

Егор Васильев с проектом "Заряд-50";

Михаил Юлин с проектом "Apollo";

Полина Хлащева с проектом "Универсальный эргономичный костюм для женщины-космонавта".

Форум был посвящен 60-летию со дня первого полета женщины в космос. Организаторами мероприятия, в котором приняли участие юные инженеры, выступили АО «НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова» и екатеринбургский лицей № 110 им. Л. К. Гришиной. Поддержку конкурсу оказывает министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

"Семихатовские чтения" являются элементом комплексной программы "Уральская инженерная школа", инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Программа направлена на выявление одаренных детей и раннюю профориентацию школьников. Целью программы является выполнение задач нацпроекта "Образование".

В этом году за главный приз на "Семихатовских чтениях" боролись около 100 юных разработчиков. Проекты представили школьники в возрасте от 12 до 18 лет из Свердловской, Челябинской и Липецкой областей. В течение двух недель подрастающие инженеры защищали свои работы перед учеными, инженерами, программистами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня нашей стране для прорывных результатов и развития ракетно-космической отрасли нужны креативные и инициативные инженеры, способные творчески мыслить и отходить от шаблонов. Такие образованные, целеустремленные, активные молодые люди взращиваются и закаляются здесь, на "Семихатовских чтениях". Ваши проекты выполнены на серьезном уровне, и я надеюсь, что они претворятся в жизнь", — отметил заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике НПО автоматики Алексей Глазков.

Ученик 7 класса из Екатеринбурга Михаил Ложкин презентовал солнечный трекер. Мальчик сам разработал устройство, оно позволяет следить за местоположением солнца и перемещать солнечную панель в место с максимально эффективной выработкой энергии.

"Солнечный трекер можно использовать как в космосе, так и на Земле. Например, если установить такой трекер на дом, можно обеспечивать его электроэнергией за счет Солнца. В космосе такое устройство будет заряжать лунные базы или луноходы", — рассказал Михаил Ложкин.

Иван Парыгин и Михаил Королев разработали интеллектуальную теплицу, которая позволяет из любой точки следить за урожаем. В ней можно контролировать уровень кислорода, освещения, настраивать полив, регулировать вентиляцию и температуру.

"Такие модули могут быть установлены на любую теплицу. Сейчас наш прототип уверенно работает на Земле, а после доработки герметизации сможет помогать выращивать урожай и в космосе", — отметил Иван Парыгин.

Вячеслав Казаков и Вероника Алексеенко-Недышилова разработали нейросеть для машинистов электропоездов. Устройство поможет снизить число аварий, несчастных случаев на железной дороге, а также будет полезно при движении поезда во время плохой погоды.

В этом году впервые в рамках "Семихатовских чтений" провели Молодежный ИТ-хакатон. Старшеклассники занимались разработкой программы, информирующей о наличии секций и кружков в школах, а также позволяющей записаться в них и прикрепить необходимые документы.

Участники форума смогли посетить лекцию российского физика Алексея Семихатова. Кроме этого для школьников провели битву роботов, интеллектуальную игру и экскурсию в планетарий.

Напомним, за 9 лет в "Семихатовских чтениях" приняли участие более 2 тысяч школьников.

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