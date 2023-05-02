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2 мая 2023, 16:36

Молодые ученые Свердловской области вступят в борьбу за премию губернатора

Церемония вручения премий 2022 года

Премия губернатора Свердловской области будет присуждаться в 22 номинациях. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области объявлен конкурс на соискание премий губернатора для молодых ученых. Она присуждается по 22 номинациям. Принять участие в нем могут молодые исследователи, в том числе аспиранты научных организаций и вузов региона.

Соискатели могут направить на конкурс работы, которые имеют конкретные научно-прикладные, в том числе экономические результаты, а также монографии или циклы статей фундаментального характера, опубликованные в ведущих российских или зарубежных изданиях.

Направить работы необходимо до 1 ноября 2023 года, награда будет присуждена в одной из номинаций:

  1. за лучшую работу в области математики;
  2. за лучшую работу в области материаловедения и машиностроения;
  3. за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления;
  4. за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
  5. за лучшую работу в области теоретической физики;
  6. за лучшую работу в области экспериментальной физики;
  7. за лучшую работу в области технических наук;
  8. за лучшую работу в области инженерных наук;
  9. за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
  10. за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
  11. за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
  12. за лучшую работу в области общей биологии;
  13. за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологических ресурсов;
  14. за лучшую работу в области наук о Земле;
  15. за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
  16. за лучшую работу в области физиологии;
  17. за лучшую работу в области медицины;
  18. за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
  19. за лучшую работу в области гуманитарных наук;
  20. за лучшую работу в области экономики;
  21. за лучшую работу в области юриспруденции;
  22. за лучшую работу в области сельскохозяйственных наук.

В каждой номинации будет присуждено по одной премии, ее размер составит 200 тысяч рублей (сумма не облагается налогом). Полная информация о конкурсе доступна на официальном сайте министерства промышленности и науки Свердловской области в разделе "Конкурсы". Телефон для справок (343) 374-59-34.

Напомним, стартапы молодых ученых Урала вошли в сотню лучших инновационных разработок России.

Областная газета Свердловской области

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