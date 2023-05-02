Молодые ученые Свердловской области вступят в борьбу за премию губернатора

В Свердловской области объявлен конкурс на соискание премий губернатора для молодых ученых. Она присуждается по 22 номинациям. Принять участие в нем могут молодые исследователи, в том числе аспиранты научных организаций и вузов региона.
Соискатели могут направить на конкурс работы, которые имеют конкретные научно-прикладные, в том числе экономические результаты, а также монографии или циклы статей фундаментального характера, опубликованные в ведущих российских или зарубежных изданиях.
Направить работы необходимо до 1 ноября 2023 года, награда будет присуждена в одной из номинаций:
- за лучшую работу в области математики;
- за лучшую работу в области материаловедения и машиностроения;
- за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления;
- за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
- за лучшую работу в области теоретической физики;
- за лучшую работу в области экспериментальной физики;
- за лучшую работу в области технических наук;
- за лучшую работу в области инженерных наук;
- за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
- за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
- за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
- за лучшую работу в области общей биологии;
- за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологических ресурсов;
- за лучшую работу в области наук о Земле;
- за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- за лучшую работу в области физиологии;
- за лучшую работу в области медицины;
- за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
- за лучшую работу в области гуманитарных наук;
- за лучшую работу в области экономики;
- за лучшую работу в области юриспруденции;
- за лучшую работу в области сельскохозяйственных наук.
В каждой номинации будет присуждено по одной премии, ее размер составит 200 тысяч рублей (сумма не облагается налогом). Полная информация о конкурсе доступна на официальном сайте министерства промышленности и науки Свердловской области в разделе "Конкурсы". Телефон для справок (343) 374-59-34.
Напомним, стартапы молодых ученых Урала вошли в сотню лучших инновационных разработок России.