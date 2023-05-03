Создатели лучших IT-проектов претендуют на премию губернатора Свердловской области

Лучшие проекты будут определены в 3 номинациях. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области начался прием заявок на соискание губернаторской премии в сфере информационных технологий. Призовой фонд составляет почти миллион рублей.

Организатором выступает министерство цифрового развития и связи Свердловской области. Ежегодный конкурс способствует достижению целей нацпроекта "Национальная экономика РФ" по развитию цифровых технологий, сообщает департамент информационной политики региона.

Лучшие проекты будут определены в 3 номинациях:

за вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий;

за лучший проект в сфере IT, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области;

за разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области.

Победители получат премии по 300 тысяч рублей. Заявки принимаются до 1 сентября 2023 года. С информацией о конкурсе и условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

"Губернатор поставил перед нами задачу создать в регионе максимально благоприятные условия для развития цифровых технологий для цифровой трансформации всех отраслей экономики. Губернаторская премия — одна из мер такой поддержки", — рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

По его словам, премия помогает продвигать IT-технологии, искать талантливых ученых, руководителей и специалистов, предлагающих неординарные инновационные идеи и проекты, которые ускорят цифровую трансформацию региона.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил уделить повышенное внимание поддержке IT-специалистов. В регионе действует комплекс мер поддержки компаний, работающих в сфере информационных технологий. Согласно указу губернатора, в два раза снижен размер платы по договорам аренды недвижимого имущества, используемого для размещения объектов связи и центров обработки данных. В 12 муниципальных образованиях области действует аналогичная мера поддержки в части оплаты земельного налога для объектов связи и центров обработки данных. Для IT-компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения, установлена налоговая ставка в размере 5% при объекте налогообложения "доходы минус расходы".

В 2022 году при поддержке министерства цифрового развития и связи региона свердловские IT-компании воспользовались такими федеральными мерами поддержки, как льготные кредиты и ипотека, отсрочка от армии и другие.

В общей сложности IT-компании получили федеральную поддержку в объеме более 241 миллиона рублей. Так, Российский фонд развития информационных технологий поддержал 4 заявки на субсидирование закупки малым и средним бизнесом российского программного обеспечения на сумму порядка 62 миллионов рублей. 5,9 тысячи организаций воспользовались 50% скидкой на приобретение отечественных программ. Общая сумма такой поддержки составила 48 миллионов рублей. Фонд содействия инновациям в 2022 году поддержал 14 проектов свердловских компаний на общую сумму более 129 миллионов рублей.

Напомним, ранее на Урале прошел Национальный чемпионат по робототехнике — Екатеринбург 4.0.