В финале международной IТ-олимпиады примут участие студенты из Свердловской области

В этом году финал проходит в очно-дистанционном формате. Фото: Павел Ворожцов

Четыре студента и один выпускник свердловских учебных заведений будут состязаться за победу в финале XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023". Это крупнейшие IT-соревнования на территории СНГ.

Всего в финал олимпиады прошли 400 человек из 150 вузов и колледжей России и стран СНГ. Они показали лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах из более чем 23 тысяч участников. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В этом году финал проходит в очно-дистанционном формате: итоговые испытания по некоторым конкурсам будут проходить дистанционно. Финалисты будут соревноваться в следующих дисциплинах: робототехника, веб-дизайн, 3D-моделирование, программирование, разработка мобильных приложений, системное администрирование, виртуальная реальность, разработка электронных курсов и программных RPA-роботов, а также других направлениях.

Студенты Екатеринбургского монтажного колледжа, Уральского колледжа строительства и предпринимательства, Уральского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова представят на IТ-олимпиаде Свердловскую область.

Для отбора в финал участники соревновались в создании единой базы для отслеживания путей миграции чипированных животных и изменения их среды обитания. Веб-дизайнеры разрабатывали сайт чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика, участники конкурса по информационной безопасности — профессиональный комплект документов и инструкций по обеспечению безопасности крупного предприятия.

Все желающие могут поболеть за финалистов, прослушать лекции специалистов ведущих российских IT-компаний, принять участие в мастер-классах в онлайн-режиме.

Результаты финала станут известны 29 мая. Победители получат консультационную поддержку от экспертов и помощь в продвижении проектов, а также предложения по стажировке и трудоустройству.

Ранее "Областная газета" писала, что в телевикторине "Умницы и умники" на Первом канале примут участие 6 свердловских школьников.

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