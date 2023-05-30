Белоруссия: к Иннопрому готовы

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в ходе свеого визита в Свердловскую область обсуждал с губернатором Евгением Куйвашевым участие белорусской стороны в выставке ИННОПРОМ . Фото: све.рф

ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Главная тема в этом году — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Республика Беларусь, которая представит посетителям масштабную экспозицию, обширную деловую программу, тематические секции и ярмарку белорусской продукции. В мае под председательством премьер-министра страны Романа ГОЛОВЧЕНКО состоялось совещание рабочей группы по подготовке к участию в выставке.

Республика Беларусь — постоянный участник на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, а в 2023 году страна впервые примет участие в качестве страны-партнера.

В ходе деловой программы запланирован Российско-Белорусский промышленный бизнес-форум, основными темами которого будут импортозамещение, кооперационное сотрудничество, перспективы развития промышленности двух стран.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко нацелил участников на максимально результативную работу в рамках ИННОПРОМа.

— Мы должны не просто показать товар лицом, но и качественно и быстро реализовать задачи, которые мы ставим перед собой, участвуя в выставке. Главное — практическая отдача, — подчеркнул премьер-министр.

Представители Белорусской торгово-промышленной палаты и Министерства промышленности республики рассказали о том, что представлять Беларусь на ИННОПРОМе будут основные промышленные предприятия, среди которых Минский автомобильный завод (МАЗ), Минский тракторный завод (МТЗ), «АМКОДОР», «Гомсельмаш», которые подготовили большую линейку техники для экспозиции.

— Если мы говорим про МАЗ, то планируется выставить новый магистральный тягач, который оснащен более мощным двигателем экологического класса Евро-6 и роботизированной коробкой передач. Кроме этого, на экспозиции планируется представить пожарные машины, имеющие спрос в России. МТЗ представит несколько беспилотных моделей, одна из которых будет демонстрироваться в рабочем режиме на улице, а также новые тракторы, — цитирует заместителя министра промышленности Республики Беларусь Дмитрия Харитончика агентство БелТА.

— Дополнительно будет представлена отрасль станкостроения, будет размещено порядка 14 единиц оборудования. Это также наши современные разработки, которые могут быть потенциально востребованы на территории наших стран. Кроме этого, планируется продемонстрировать большое количество двигателей, лифтовое оборудование и другую технику. Традиционно ИННОПРОМ является главной площадкой в СНГ, которая собирает большое количество зарубежных гостей. Главная задача предприятий — искать новые связи, — подчеркнул Дмитрий Харитончик.

По словам замминистра, важной частью ИННОПРОМа станет белорусско-российский бизнес-форум, где выступят представители Минпрома, Национальной академии наук, Белорусской универсальной товарной биржи. Наиболее актуальные темы обсуждения — импортозамещение, кооперационное сотрудничество, перспективы совместного развития промышленности, новые тренды в экономике.

Продукцию белорусских предприятий в Свердлвоской области знают и ценят за надежность, экономичность и комфортабельность Фото: Полина Зиновьева

Активно готовятся к участию в международной выставке «ИННОПРОМ» на Минском тракторном заводе.

— В интерьере выставим шесть единиц техники: BELARUS 112, 82.3 с фронтальным погрузчиком, 1523, 3023 с электрической трансмиссией, гусеничный 2103 и плуг производства Минского завода шестерен. В экстерьере покажет себя наш беспилотный BELARUS 3523i. Причем в действии. А еще мы готовим тракторные танцы и выступление вокального ансамбля «Белы Птах» Дворца культуры Минского тракторного завода, — сообщили в пресс-службе предприятия.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов отметил, что основная тема мероприятия в этом году — инновационность и кооперационное взаимодействие, которое будет реализовано в будущем.

— Что касается контрактов, то они всегда имеют отсроченный период. Эта выставка даст результаты в перспективе, — резюмировал Михаил Мятликов.

Особое внимание будет уделено теме станкостроения. Как рассказал в интервью БелТА посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, по этому направлению у республики есть хорошая школа, кадры и производственная база. Не исключено, что сотрудничество в этой сфере будет оформлено в отдельную союзную программу.

— Станкостроение действительно ключевая отрасль. Создана отдельная группа. Проект в первом приближении уже готов. Сейчас работают эксперты. Он будет заслушиваться в первую очередь на уровне наших промышленных вице-премьеров. Пока премьер-министрами поставлена задача окончательную версию послушать в рамках ИННОПРОМа. Там будет отдельная секция, посвященная достижениям белорусского станкостроения. Будут представлены все наши предприятия, — отметил посол.

Напомним, что по итогам 2022 года товарооборот со Свердловской областью вырос на 52,1% и составил порядка 754,7 миллиона долларов. При этом белорусский экспорт увеличился на 63,1%, а импорт —на 39,1%.