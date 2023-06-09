Валерий Фальков и Евгений Куйвашев ознакомились с перспективными наработками уральских ученых

В институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН Валерию Фалькову и Евгению Куйвашеву рассказали о ключевых направлениях работы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министру высшего образования и науки РФ Валерию Фалькову 9 июня были представлены проекты создания перспективных материалов и технологий для водородной, возобновляемой и ядерной энергетики уральских ученых из регионального отделения Российской академии наук, УрФУ и Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

В институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН Валерию Фалькову рассказали о ключевых направлениях, по которым при поддержке УМНОЦ и ГК "Росатом" работают ученые вместе с коллегами из института водородной энергетики УрФУ. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Так, специалисты разработали основы пирохимической технологии переработки отработанного ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах. Сегодня при научном сопровождении ИВТЭ УрО РАН она проектируется на площадке модуля переработки опытно-демонстрационного энергетического комплекса (АО СХК, г. Северск). Проводятся исследования физико-химических свойств расплавов, разработка и аттестация методик аналитического контроля, конструирование электрохимических устройств в рамках создания жидкосолевых реакторов. Ученые создали экспериментальную установку изучения теплообмена с солевым расплавом и датчик мониторинга коррозионной активности расплавов, аналогов которому в мире нет. В сфере водородной энергетики химики разработали материалы и технологии для твердооксидных электролизеров, с помощью которых получают водород.

Отметим, что в лабораториях успешно используется в том числе отечественное оборудование. Так, речь идет о перчаточных боксах, которые позволяют проводить исследования в условиях высокочистой инертной среды. Специально под задачи института екатеринбургское предприятие НПП "Элтерм-С" разработало индукционную печь, которая нагревает образцы до температуры 2 тысячи градусов. Белорусский разработчик поставил уникальный спектрофотометр, позволяющий изучать оптические свойства расплавленных сред.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Институт также работает над проектами, востребованными в Свердловской области. Среди них — создание центра функциональной керамики для электрохимической и медицинской сферы, разработка минерального удобрения на основе отходов промышленных и сельхозпредприятий.

Молодой коллектив института физики металлов Уральского отделения РАН презентовал главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву перспективные направления. Специалисты вместе с коллегами НПП "Машпром" работают над созданием новых материалов и технологий для формирования покрытий, стойких к коррозии и абразивному изнашиванию. Такие исследования проводятся в рамках работы УМНОЦ. Ученые разработали технологию сварки с отсутствием разрывов, трещин и пор, это влияет на прочность и износостойкость изделий. Также физики научились восстанавливать медные плиты до первоначальной толщины, применяя фрикционную сварку, в основе которой лежит не расплавление материала, а давление на него. Разработка позволяет практически исключить потребность России в импорте кристаллизаторов.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора экономики Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Уральский федеральный университет инициировал его открытие и выполняет функции проектного офиса УМНОЦ. Идею создания научно-образовательного центра поддержал Президент России Владимир Путин в ходе визита в УрФУ в июле 2019 года. В 2023 году по решению Евгения Куйвашева из регионального бюджета на разработку передовых инновационных проектов направлено 100 миллионов рублей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев и Валерий Фальков обсудили формирование и развитие экосистемы кампуса мирового уровня.

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