Уральские ученые нашли останки рептилий возрастом около 45 миллионов лет

В Свердловской области удалось обнаружить редкие останки рептилий. Фото: Дмитрий Гимранов

Палеонтологи Института экологии животных и растений УрО РАН и Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили редкие для Урала и Сибири находки — позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи. Приблизительный возраст костей составляет 45–35 млн лет, точные данные еще предстоит установить.

Находка сделана на реке Миасс в Курганской области. Кости отправлены для дальнейших исследований в Палеонтологический институт РАН в Москве. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Как рассказал руководитель исследований, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов, ископаемые останки палеогеновых змей с территории Западной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии достаточно полно описаны, а на Урале такие находки неизвестны.

"Нам же в прошлом году удалось найти позвонок морской змеи на реке Дерней в Свердловской области. А в этом году наш товарищ, любитель палеонтологии Алексей Софрыгин, показал позвонок змеи из новой точки — на реке Миасс. К сожалению, нам самим, проведя полноценное изучение отложений реки Миасс, найти еще один позвонок не удалось, однако обнаружили кусочек панциря черепахи. Это тоже крайне редкая находка", — поделился Дмитрий Гимранов.

Эти находки подтверждают, что на территории Западной Сибири и Урала в позднем эоцене было море. Кроме того, в Курганской области палеонтологи обнаружили зубы крупных акул и остатки костистых рыб.

"Зубы акул залегают почти в нетронутом виде, в слоях, которые обнажаются на крутых склонах реки Миасс. И мы с коллегами кисточкой, лопаточкой и ножичком расчищали слой с костными остатками позвоночных животных эоценового времени, просеивали, промывали, перебирали и делали ценные для исследователей находки", — рассказал Дмитрий Гимранов.

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