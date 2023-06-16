Ежегодный чемпионат AtomSkills стартовал в столице Урала

Чемпионат AtomSkills продлится в Екатеринбурге с 16 по 21 июня. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге на базе МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" стартовал ежегодный чемпионат AtomSkills. В этом году участие в нем впервые принимают представители иностранных государств — Турции, Кубы, Боливии, Белоруссии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Соревнования проводятся по 40 компетенциям, в программу включена номинация для студентов вузов "Технологический прорыв: Квантовые технологии". Традиционно в чемпионате участвуют предприятия атомной отрасли и учебные заведения, в этом году к состязаниям подключились команды РЖД, СИБУР, ЕВРАЗ и других российских компаний.

В этом году деловая программа чемпионата проходит под слоганом "Новые задачи и возможности в развитии кадрового потенциала". Она посвящена всесторонним вопросам подготовки кадров для решения задач прорывного технологического развития.

Деловая программа состоится на базе тематических треков:

"Люди и города",

"Федеральный проект "Профессионалитет",

"Отраслевые центры компетенций и экспертное сообщество",

"Развитие компетенций и образовательных технологий".

Еще один тематический трек — "ВЕКтор открытий" — подготовил совет юниоров Росатома. Гостям расскажут об истории атомной отрасли, ее открытиях и мероприятиях, которые проводятся в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года педагога и наставника. Также участники познакомятся с перспективными разработками в сфере современных IT-технологий.

Кроме этого, запланирована итоговая стратегическая сессия, участие в которой примут представители госкорпорации "Росатом" и Министерства просвещения России.

Завершится чемпионат AtomSkills-2023 21 июня.