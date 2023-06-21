Отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2023 собрал в Екатеринбурге свыше 1,7 тысячи участников

Чемпионат AtomSkills-2023 проходил в Екатеринбурге с 16 по 21 июня. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге прошел VIII Отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации "Росатом" AtomSkills-2023. Его участниками стали 1 732 человека — студенты и работники атомной отрасли из России, Белоруссии, Турции, Бангладеша, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Боливии, Индии, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участники соревновались в 40 компетенциях. Свои навыки продемонстрировали студенты учебных заведений, а также команды крупных российских промышленных компаний, среди которых РЖД, СИБУР, Газпром нефть, ЕВРАЗ, Газпром, Роскосмос, Белорусская АЭС и другие.

"AtomSkills — это огромная ценность и наше достояние. Сегодня у него есть два измерения. Первое — отраслевое. Атомщики соревнуются друг с другом по целому ряду компетенций и каждый год показывают, кто лучший по профессии. Это поистине самый крупный корпоративный чемпионат профессионального мастерства в мире. Второе измерение — международное, и сейчас его развитию по поручению Президента РФ придан особый импульс. AtomSkills стал площадкой для привлечения иностранных партнеров к реализации российских проектов за рубежом", — сказал генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Впервые на AtomSkills-2023 представители 16 компетенций объединились, чтобы за несколько дней чемпионата создать единый продукт — ветроэнергетическую установку малой мощности с накопителем энергии и инновационной системой управления SmartGrid. Результат представили на торжественной церемонии закрытия 21 июня.

Также на чемпионате прошла деловая программа. Она была посвящена теме "Человеческий капитал: задачи и перспективы развития кадровой экосистемы".

"Сегодня дефицит квалифицированных кадров на рынке труда составляет 5%, и по прогнозам к 2030 году эта цифра достигнет 25%. В этой ситуации крупным игрокам нужно не переманивать людей, повышая зарплаты, а объединяться, чтобы решать общие для всех проблемы. Хорошей площадкой для выработки совместных решений может стать федеральный проект "Профессионалитет" для студентов колледжей", — сказала заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева.

Также в рамках AtomSkills-2023 состоялся финальный этап III Семейного фестиваля инженерного творчества "КарКУРАЖ". В роли изобретателей-рационализаторов себя могли попробовать школьники, студенты колледжей и их родители. Вместе они попытались создать механические устройства для оптимизации производственных процессов — каракури. В этом году в "КарКУРАЖ" участие приняли 103 команды, среди них были представители Египта, Венгрии, а также атомного города — Энергодара. В финал прошли 10 семей из 9 городов России, которые показали лучший результат на заочном этапе.

Также на AtomSkills был подписан ряд соглашений. Одно из них получило международный статус: Корпоративная Академия Росатома и Республиканский институт профессионального образования Республики Беларусь договорились о сотрудничестве и взаимодействии. Документ предполагает разработку и актуализацию образовательных программ и учебно-методических материалов для подготовки молодых специалистов среднего профессионального и среднего специального образования.

Кроме того, на AtomSkills-2023 были продемонстрированы технические достижения отрасли. Так, АО "Атомэнергоремонт" представил уникальный VR-тренажер для подготовки производственного персонала. В условиях виртуальной среды он моделирует чрезвычайные ситуации и помогает отрабатывать действия без риска получения травм.

В завершении AtomSkills состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Напомним, чемпионат AtomSkills проходил в Екатеринбурге с 16 по 21 июня.