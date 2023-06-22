Свердловчане научились экономить время и деньги, используя новые сервисы экосистемы МТС

МТС, цифровая экосистема, проанализировала тренды потребления сервисов пользователями подписки МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года. Активное использование сервисов этой подписки позволяет свердловчанам ежегодно экономить в среднем 18 684 рубля. А абонентам мобильной связи МТС дополнительно до 15 минут времени в день.
По данным исследования, подписчиков МТС Premiumбольше всего привлекает возможность просмотра фильмов, прослушивания музыки, получения скидок и кэшбэка в онлайн-магазинах и увеличение интернет-трафика.
Топ-5 драйверов подписки по количеству привлеченных пользователей:
- 50 ГБ мобильного интернета
- Блокировка спам-звонков
- Онлайн-кинотеатр KION
- Музыкальный сервис МТС Music
- Кешбэк-сервисы
Умная защита от спама Защитник входит в подписку пользователей-клиентов МТС. За счет распознавания скомпрометированных ранее номеров сервис каждый день блокирует около миллиона спам-звонков и таким образом экономит пользователям в среднем 15 минут в день.
«Сейчас 97% пользователей подписки в Свердловской области — абоненты МТС. Этому способствует включение в подписку полезных и доступных всем сервисов: покупка билетов на зрелищные мероприятия с МТС Live и Ticketland, бронирование отелей с МТС Travel и Bronevik.com, «народные аудиогиды» по Екатеринбургу и другим городам страны в приложениях МТС Live, – отмечает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. – А чем больше включенных в подписку сервисов и скидок, тем больше выгода для каждого пользователя. Уже сейчас наши подписчики, которые пользуются несколькими сервисами, могут ежемесячно экономить в среднем 1557 рублей. В масштабах страны и целого года эта цифра выглядит ещё масштабней – порядка 24 миллиардов рублей».
За последний год число пользователей более одного сервиса МТС Premium выросло в три раза год к году, изменился профиль потребления продуктов и услуг, входящих в подписку.
Продолжает расти число пользователей нетелеком-сервисов. За 2022 год и первый квартал 2023 года их количество выросло в 2,6 раза. При этом количество пользователей самой популярной в подписке комбинации сервисов — кино+музыка — увеличилось в 2,7 раза год к году (1 кв.2022 – 1 кв. 2023).
Подписчики МТС Premium также стали в большем объеме активировать промокоды у партнёров. Количество пользователей в первом квартале 2023 года на 11% выше количества активировавших коды партнёров в 2022 году.
TOП-10 регионов по количеству подключений подписки за период январь-март 2023 года
Регион
доля
Москва/область
14,5%
Краснодарский край
5,0%
Санкт-Петербург/область
4,8%
Башкортостан
4,7%
Ростовская область
3,1%
Свердловская область
2,8%
Татарстан
2,5%
Новосибирская область
2,5%
Пермский край
2,2%
Самарская область
2,2%