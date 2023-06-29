Старейший уральский завод получил новейшую систему видеонаблюдения за технологическим процессом

Фото: Владимир Мартьянов

МТС, цифровая экосистема, внедрила комплекс видеонаблюдения за технологическим процессом и защитила каналы передачи информации на Невьянском машиностроительном заводе – старейшем предприятии Урала, с более чем 300-летней историей. Новинка способствует поддержанию производственной дисциплины и защите коммерческой тайны.

Видеофиксация работы станков и механизмов в цехах необходима для контроля соблюдения производственных процессов, техники безопасности на производстве и учёта материально-технических средств.

На первом этапе в цехах предприятия смонтировано 11 видеокамер в защищенном исполнении с EXIR-подсветкой и углом обзора до 77 градусов, способных работать при любом уровне освещённости и температуре воздуха от -40 до + 60 градусов Цельсия. Сигнал IP-видеокамер поступает в единую диспетчерскую предприятия и фиксируется 32-канальным промышленным видеорегистратором. Видеоконтент с этих камер доступен, как дистанционно в онлайн режиме, для просмотра руководителями производства, так и в записи для разбора нештатных ситуаций.

МТС обеспечила широкополосный доступ в интернет всех производственных площадок ГК «Невьянский машиностроительный завод» в самом Невьянске и в Екатеринбурге, где расположен Инженерный центр компании. Связь между различными площадками осуществляется по двум VPN-каналам, гарантирующим сохранность интеллектуальной собственности и коммерческой информации при передаче данных.

«Невьянский машиностроительный завод – пример стойкости российского бизнеса. С этого завода началась, когда-то самая известная, промышленная империя России, принадлежавшая заводчикам Демидовым. Предприятие сохранилось в течение трёх веков, благодаря неустанной модернизации. И мы рады участвовать в очередном витке этого процесса», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

О Невьянском машиностроительном заводе.

Фото: МТС

Начавший свою историю, как первый чугунолитейный и железоделательный завод Урала, в первой четверти XVIII в. Невьянский завод выпускал продукции больше, чем все металлургические заводы европейской России, вместе взятые. В последствие завод не единожды менял свой профиль работы. Здесь отливали пушки, мортиры, фузеи и ядра для русской армии времён Северной войны и Отечественной войны 1812 года, производили артиллерийские снаряды и ракеты в годы Великой Отечественной войны, осваивали производство комплектующих для космических ракет. Сегодня основной продукцией Невьянского машиностроительного завода являются вилочные погрузчики под маркой «GEKA», компрессорные станции и другое оборудование для нефтегазодобывающей промышленности