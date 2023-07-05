К нам едут белорусские великаны

Фото: Борис Ярков

Одним из генеральных партнеров белорусской экспозиции на нынешнем ИННОПРОМе выступает ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг». Накануне открытия международной промышленной выставки корреспондент «Областной газеты» Борис ЯРКОВ побывал на флагмане белорусской промышленности – заводе БелАЗ в городе Жодино Минской области и своими глазами увидел, как собирают самосвалы, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса.

Площадь, занимаемая ­БелАЗом, примерно в три раза меньше территории Уралмашзавода. По уральским меркам это предприятие средней руки, но выпускает оно уникальные большегрузные самосвалы, аналогов которым нет в мире. Достаточно упомянуть самый большой в мире самосвал ­«БелАЗ-75710» грузоподъемностью 450 тонн, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, который завод впервые представил в сентябре 2013 года. По словам специалистов БелАЗа, в кузове этого автомобильного «монстра» одновременно можно перевезти несколько десятков африканских слонов. При этом супертягач может развивать скорость более 60 километров в час.

Привычных конвейеров на заводе нет. Ручная сборка Фото: Борис Ярков

Кабина водителя этого самосвала-великана находится на высоте трехэтажного дома. Чтобы добраться до нее, мне пришлось преодолеть несколько лестничных пролетов. Рядом с кабиной – большая смотровая площадка, где можно свободно поставить стол для игры в настольный теннис. Здесь же расположены шкафы управления самосвалом-гигантом и уникальная установка торможения. Примерная мощность этого уникального грузовика составляет 4660 лошадиных сил.

Перевозят БелАЗы в разобранном виде с помощью железнодорожных платформ. Как утверждают представители белорусской компании, для транспортировки потребуется около 25 вагонов. Оно и понятно, отдельные элементы, например, шины имеют диаметр 4 метра.

БелАЗ считается одним из ведущих мировых концернов по производству карьерной техники. Ежедневно с главного конвейера завода сходит по два-три большегрузных самосвала. В год около тысячи машин. И это при том, что сборка подобных авто может вестись только в «ручном режиме». То есть самосвал собирается рабочими в цехе в одном месте в течение одного-двух месяцев, в зависимости от модификации машины.

БелАЗ без кузова выглядит менее грозно Фото: Борис Ярков

Сегодня карьерная техника завода БелАЗ активно эксплуатируется на горных комбинатах Свердловской области – «Урал­асбест», Качканарский ГОК.

На «Ураласбесте» первые ­БелАЗы появились еще в конце 60‑х годов прошлого века. Сегодня на комбинате работают более 30 разных модификаций самосвалов, а также поливомоечные и пескоразбрасывающие машины, специальные карьерные тягачи. За последние два года парк «Урал­асбеста» пополнился тремя новыми самосвалами.

По словам заместителя директора автотранспортного предприятия «Ураласбеста» Вячеслава Смирнова, за всю историю сотрудничества с белорусским предприятием в карьере комбината было перевезено более 1,5 миллиарда тонн горной массы.

– Именно эти самосвалы составляют основу автопарка комбината «Ураласбест». Кстати, последние три 130-тонные машины мы приобрели благодаря подписанным соглашениям на ИННОПРОМе. Вся эта техника – именная: названа в честь знаменитых людей комбината, – уточнил Вячеслав Смирнов.