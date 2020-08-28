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28 августа 2020, 22:13

Луна сблизится с планетами-гигантами

Луна сблизится с Юпитером и Сатурном

Явление будет наблюдаться вечером 29 августа, около 21:00. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В выходные спутник Земли пройдёт южнее Юпитера и Сатурна. Рассказываем, когда можно увидеть сближение Луны с двумя планетами-гигантами.

Явление будет наблюдаться вечером 29 августа, около 21:00.

"Событие легко увидеть невооружённым глазом. Наблюдать можно в южной части неба низко над горизонтом", - рассказал ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что в последний месяц лета-2020 Луна сближалась с шестью планетами: в начале августа с Юпитером и Сатурном, а затем с Нептуном, Ураном, Марсом и Венерой.

Справка

  • Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). В бинокль можно разглядеть четыре наиболее крупных спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. 
  • Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера (радиус - 60 тысяч км, масса сатурна в 95 раз больше массы Земли). Бинокль позволит увидеть кольца планеты и спутник Титан.

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Обладатели бинокля или любительского телескопа в субботу утром смогут также разглядеть, как крупнейший Астероид Веста пройдёт в рассеянном звёздном скоплении "Ясли", "Улей" М44 и затеряется среди его звёзд.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

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