Роскосмос: в августе зафиксировано почти 80 сближений астероидов с Землёй

Астероиды из группы Аполлонов приближаются к планете достаточно часто. Фото: Галина Соловьёва

В Роскосмосе прокомментировали приближение к Земле астероида 2011 ES4. Объекты из группы Аполлонов приближаются к планете достаточно часто.

Как сообщается на сайте Госкорпорации, в августе было зафиксировано почти 80 сближений астероидов из группы Аполлонов с Землёй. Один из них приблизился к планете менее чем на 8 тысяч километров.

Отмечается при этом, что подавляющее число астероидов, которые приближались к Земле, это новые объекты. Лишь 10 из них были обнаружены ранее, в период с 2007 по 2018 годы.

После обнаружения потенциально опасных астероидов из группы Аполлонов (орбиты которых пересекают земную орбиту с внешней стороны), учёные рассчитывают их траектории на долгосрочную перспективу и потенциальную опасность для Земли.

Ранее стало известно, что к планете приближается астероид 2011 ES4, размер которого составляет от 22 до 49 метров. Он был открыт в марте 2011 года. Сближение объекта с Землёй должно состоятся 1 сентября. Ожидается, что расстояние до астероида окажется в три раза меньше, чем до Луны.

В Государственной корпорации по космической деятельности отметили, что вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землёй была рассчитана еще в 2011 году и признана несущественной.