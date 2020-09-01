"На орбите этот праздник каждый день": российские космонавты поздравили школьников с Днём знаний

"Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое - это очень интересно", - подчеркнул Иван Вагнер. Фото: видеообращение космонавтов

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся сейчас на околоземной орбите, поздравили российских учащихся с Днём знаний. Они заявили, что на МКС этот праздник каждый день, так как ежедневно они узнают много нового.

Для россиян космонавты записали очередное видеобращение с борта станции.

"На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаём много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землёй из иллюминаторов", - сообщил Анатолий Иванишин.

Иван Вагнер пожелал российским школьникам космических успехов в учёбе и звёздного будущего. "Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое - это очень интересно", - подчеркнул космонавт.

На своей странице в соцсетях Иван Вагнер также написал: "Сегодня, в День знаний, хочу поздравить всех учеников, студентов и преподавателей. Желаю учащимся трудолюбия, стремления познавать всё больше нового, открывать для себя новые горизонты. Учителям - терпения и любопытных учеников. Узнавайте и открывайте мир вокруг себя, он удивителен и интересен".

Фото: страница Ивана Вагнера в соцсетях

Добавим, что свердловских педагогов, студентов, школьников и их родителей поздравили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. 1 сентября в школах проходит без праздничных линеек. Учителя проводят классные часы, посвящённые 75-летию Великой Победы.