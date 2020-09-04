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Общество / Космос
4 сентября 2020, 22:11

Свердловчане могут наблюдать за полётами МКС

Земля, вид из космоса

Обладатели телескопов смогут разглядеть солнечные батареи станции. Обычно МКС принимают за букву "Н" или "Г". Фото: Иван Вагнер

В первой половине сентября у уральцев есть шанс увидеть Международную космическую станцию. Она видна каждый день в южной части ночного неба.

Для наблюдений стоит выбрать промежуток времени с 3:00 до 5:30.

"До 10 сентября по утрам в южной части неба можно наблюдать полёты МКС", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Обладатели телескопов смогут разглядеть солнечные батареи станции. Обычно МКС принимают за букву "Н" или "Г".

Добавим, что на рбите сейчас находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля. Всего экспедиция составит 196 суток. Космонавты на Международной космической станции встречают рассвет 16 раз за сутки, облетая Землю за 90 минут.

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Фото: график полётов станции
Областная газета Свердловской области

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