Планета Нептун вступит в противостояние с Солнцем

Увидеть Нептун - крошечный шар голубого цвета - можно только в телескоп с увеличением не менее 120 раз. Фото: Московский планетарий

В ночь на 12 сентября ледяной гигант будет находиться в противостоянии со светилом. Расстояние между Нептуном и Землёй станет наименьшим в 2020 году и составит 4,327 млрд км, что в 29 раз дальше расстояния от нашей планеты до Солнца.

Именно поэтому увидеть Нептун - крошечный шар голубого цвета - можно только в телескоп с увеличением не менее 120 раз. Благоприятный период для наблюдений продлится до октября.

"Нептун в противостоянии с Солнцем не будет виден невооружённым глазом. 30 сентября Луна пройдёт рядом с этой планетой, по этому ориентиру её будет легче отыскать в телескоп", - рассказал "Облгазете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По данным Московского планетария, сейчас планета движется по созвездию Водолей (в этом году недалеко от границы с созвездием Рыбы), где будет находиться до 2024 года. При этом условия наблюдений для Северного полушария будут с каждым годом улучшаться.

Справка Нептун - восьмая и самая дальняя от Земли планета, совершающая один оборот вокруг Солнца за 165 лет. У неё известно 14 спутников, однако видны они только в сильные телескопы. Ледяной гигант — отдельный класс планет, которые состоят в основном из таких элементов, как вода, аммиак, метан, сероводород и скальных пород (в космосе такие вещества существуют в твёрдом агрегатном состоянии). К такому классу относят Нептун и Уран, средняя температура на них около −220 °C. Противостояние - это такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и небесным телом. В такие моменты настают благоприятные условия для наблюдения внешних планет, поскольку они находятся на минимальном расстоянии от нашей планеты и полностью освещены светилом.

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Созвездия сентября. Фото: Московский планетарий