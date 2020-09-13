Уральцы увидят, как на ночном небе сойдутся Луна и Венера

Венеру этой ночью можно будет обнаружить невооружённым глазом, отыскав на небе Луну. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В ночь на 14 сентября спутник Земли сблизится с "утренней звездой" Венерой. Рассказываем, как и когда это смогут наблюдать жители Свердловской области.

Венеру этой ночью можно будет обнаружить невооружённым глазом, отыскав на небе Луну. Спутник Земли пройдёт севернее "белой звезды".

"14 сентября два самых ярких объекта ночного неба окажутся на расстоянии 3.7 градусов.Наблюдать это красивое явление можно после трёх часов ночи в восточной части неба. Прогноз погоды обещает ясное небо для жителей Урала", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что 25 сентября Луна будет находится рядом с планетами-гигантами Юпитером и Сатурном. Ранее спутник Земли сближался с ними в конце августа.

Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. Из-за того, что она видна на небе по утрам, её также называют утренней звездой. В бинокль или телескоп её чаще всего можно рассмотреть в виде белого серпа. Читайте также: Парад планет-2020: как и когда наблюдать. Планета Нептун вступит в противостояние с Солнцем.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

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Фото: страница космонавта в соцсетях