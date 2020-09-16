Темы дня

Общество / Космос
16 сентября 2020, 12:59

Кандидат в космонавты из Екатеринбурга совершил 40 прыжков с парашютом. Видео

Прыжок с парашютом

34-летний Евгений Прокопьев из Екатеринбурга - младший брат космонавта-героя Сергея Прокопьева, который в 2018 году провёл полгода на МКС. Фото: скрин видео тренировок

Екатеринбуржец Евгений Прокопьев, кандидат в космонавты набора 2018 года завершил второй этап специальной парашютной подготовки. Он совершил 40 парашютных прыжков, отработав шесть упражнений. Публикуем видео одного из них.

Тренировки длились три недели в небе над Мензелинском (Татарстан). Сейчас 8 будущих космонавтов уже вернулись в Звёздный городок.

"Одно из упражнений - прыжок на отработку навыков сложносовмещённой деятельности при сближении с подвижной "целью" в условиях свободного падения. Роль подвижной "цели" выполняет инструктор, а два космонавта, отделившись от воздушного судна, выполняют упражнение сближения с ним. При этом обучаемые обязательно ведут репортаж. За 1 200 метров от земли космонавты и инструктор отходят друг от друга раскрывают парашюты. Так обучаемые учатся принимать решения в условиях сильного эмоционального стресса и быстроменяющейся обстановки", - говорится в сообщени Роскосмоса.

Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина опубликовал видео, на котором Евгений Прокопьев и Кирилл Песков отрабатывают это упражнение.

Кандидаты также решали специальные логические задачи и психологические тесты, приближаясь к земле со скоростью до 250 км/ч, и осваивали прыжки с высоты четырёх тысяч метров.

Напомним, что 34-летний Евгений Прокопьев из Екатеринбурга - младший брат космонавта-героя Сергея Прокопьева, который в 2018 году провёл полгода на МКС, а по возвращении стал гостем "Облгазеты". Ранее Евгений прошёл тренировку по наблюдению земных объектов и тренировку в невесомости.

"Облгазета" продолжает следить за подготовкой уральцев Евгения и Сергея Прокопьевых к космическим полётам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.09.2020, 14:43 / Общество
В Свердловской области отравились грибами семь человек
16.09.2020, 14:20 / Общество
В «Майской прогулке» поучаствует в три раза меньше уральцев, чем годом ранее
16.09.2020, 14:04 / Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С
16.09.2020, 13:56 / Спорт
Громкие переходы не закончились? СМИ: Евгения Медведева возвращается в группу Тутберидзе
16.09.2020, 13:29 / Общество
В Екатеринбурге утвердили границы Симановской мельницы