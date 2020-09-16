Кандидат в космонавты из Екатеринбурга совершил 40 прыжков с парашютом. Видео

34-летний Евгений Прокопьев из Екатеринбурга - младший брат космонавта-героя Сергея Прокопьева, который в 2018 году провёл полгода на МКС. Фото: скрин видео тренировок

Екатеринбуржец Евгений Прокопьев, кандидат в космонавты набора 2018 года завершил второй этап специальной парашютной подготовки. Он совершил 40 парашютных прыжков, отработав шесть упражнений. Публикуем видео одного из них.

Тренировки длились три недели в небе над Мензелинском (Татарстан). Сейчас 8 будущих космонавтов уже вернулись в Звёздный городок.

"Одно из упражнений - прыжок на отработку навыков сложносовмещённой деятельности при сближении с подвижной "целью" в условиях свободного падения. Роль подвижной "цели" выполняет инструктор, а два космонавта, отделившись от воздушного судна, выполняют упражнение сближения с ним. При этом обучаемые обязательно ведут репортаж. За 1 200 метров от земли космонавты и инструктор отходят друг от друга раскрывают парашюты. Так обучаемые учатся принимать решения в условиях сильного эмоционального стресса и быстроменяющейся обстановки", - говорится в сообщени Роскосмоса.

Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина опубликовал видео, на котором Евгений Прокопьев и Кирилл Песков отрабатывают это упражнение.

Кандидаты также решали специальные логические задачи и психологические тесты, приближаясь к земле со скоростью до 250 км/ч, и осваивали прыжки с высоты четырёх тысяч метров.