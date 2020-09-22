За три месяца световой день уменьшится на 5 часов

В Екатеринбурге Солнце встало после 6:44, закат произойдёт в 18:59. Световой день продолжит уменьшаться на несколько минут в сутки. Фото: Московский планетарий

22 сентября на Земле наступил день осеннего равноденствия. Солнце взошло точно на востоке и зайдёт точно на западе. Оно будет находиться 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом.

В 18:31 светило, двигаясь по эклиптике, пересечёт небесный экватор и перейдёт из северного небесного полушария в южное. В нашем полушарии наступит астрономическая осень, а в южном – весна.

Отметим, что день сегодня на Земле равен ночи. При этом инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев ранее пояснял "Облгазете", что благодаря атмосферной рефракции (отклонению световых лучей от прямой линии при прохождении атмосферы из-за изменения плотности воздуха с высотой) и удлинению дня день на Среднем Урале сравняется с ночью лишь 25 сентября.

В Екатеринбурге 22 сентября Солнце встало после 6:44, закат произойдёт в 18:59. Длительность светового дня продолжит уменьшаться на несколько минут в сутки и к 21 декабря составит всего 7 часов. Таким образом, за три месяца день станет короче на 5 часов.

"После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада", - пояснили в Московском планетарии.

Напомним, что равноденствия происходят дважды в год: в марте и сентябре. В этом году день весеннего равноденствия пришёлся на 20 марта.

На Руси день осеннего равноденствия отмечали народными гуляньями. Считалось, что удачный урожай рябины - к дождливой осени и холодной зиме. А если на рябине и берёзе к этому времени уже пожелтели листья - морозы будут ранними и продлятся всю зиму. Кроме того, в этот день обычно начиналась вторая половина бабьего лета. Согласно народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень.

Фото: Московский планетарий