Роскосмос отправит на МКС актёра для съёмок фильма

Главного героя картины и его дублёра выберут в ходе открытого конкурса. Фото: со страницы космонавта Сергея Прокопьева из соцсетей

Следующей осенью на Международной космической станции начнут снимать первый художественный фильм. Режиссёром выступит Клим Шипенко, извстный по картинам "Салют-7" и "Холоп".

Договорённость заключили Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White. Названы имена генеральных продюссеров. Это гендиректор Госкорпорации по космической деятельности Дмитрий Рогозин, гендиректор Первокого канала Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк (генпродюссеры фильма "Холоп").

Пока известно только рабочее название фильма - "Вызов". Главного героя картины и его дублёра выберут в ходе открытого конкурса. Актёр плетит на МКС осенью 2021 года на корабле "Союз МС".

"Первый художественный фильм о космосе... в космосе! Уже скоро!", - анонсировал Роскосмос.