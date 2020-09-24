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Общество / Космос
24 сентября 2020, 11:10

Луна снова сблизится с планетами-гигантами

Луна снова сблизится с планетами-гигантами

Юпитер и Сатурн движутся весь год по созвездиям Стрельца и Козерога. Фото: предоставлено Владиленом Санакоевым

Спутник Земли 25 сентября окажется рядом с Юпитером и Сатурном. Явление можно будет наблюдать на утреннем и вечернем небе.

Растущая Луна пройдёт южнее планет-гигантов, сообщил ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Юпитер и Сатурн движутся весь год по созвездиям Стрельца и Козерога. В бинокль можно разглядеть четыре наиболее крупных спутника полосатого гиганта: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. При изучении Сатурна через бинокль есть шанс увидеть кольца планеты и спутник Титан.

Напомним, что Луна уже сближалась с этими планетами месяц назад.

Справка

  • Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79).
  • Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера (радиус - 60 тысяч км, масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли).

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Фото: Московский планетарий

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