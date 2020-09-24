Роскосмос опубликовал рассекреченные документы по лунной программе СССР

Документы опубликованы в честь 50-летия со дня успешного проведения операции по доставке лунного грунта. Фото: сайт Роскосмоса.

Роскосмос рассекретил документы о советской программе по доставке образцов лунного грунта на Землю. Любой желающий может ознакомиться с протоколами совещаний конструкторов, постановлениями и приказами ЦК КПСС, а также предложениями по созданию лунной обсерватории.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, в 1959 году произошёл запуск станции "Луна-1", которая не смогла добраться до пункта назначения и стала первым искусственным спутником Солнца. Осенью того же года в рамках миссии "Луна-2" на поверхность Луны были доставлены советские вымпелы - точно такой же вымпел лидер СССР Никита Хрущёв подарил президенту США Дуайту Эйзенхауэру.

Во время следующих шести экспедиций советским исследователям удалось получить изображения обратной стороны Луны и составить точную карту "ночного светила". В 1966 году станции "Луна-9" удалось совершить мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли.

12 сентября 1970 года в космос была запущена автоматическая станция "Луна-16", которая спустя восемь дней достигла поверхности Луны, пробурила поверхность спутника на глубину 35 см, собрала образцы грунта и доставила их на Землю 24 сентября. Публикация документов посвящена 50-летию со дня этого события.

В числе опубликованных материалов значатся технический отчёт "Основные положения по объекту Е-8", дело о научно-технических достижениях и рекордах, установленных автоматической космической станцией "Луна-16", отчёт по теме "Космические средства для проведения научных исследований в околоземном и межпланетном пространствах, Луны и планет", приказы министра общего машиностроения и предложения о создании лунной астрономической обсерватории. Ознакомиться с документами можно здесь.

Напомним, в прошлом году участники 43-х Королёвских чтений обсуждали перспективы развития пилотируемой космонавтики, планы России по выходу в дальний космос и лунную программу. Подробности можно узнать в материале "Областной газеты".