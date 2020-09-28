Названы сроки ближайших выходов в космос космонавтов РФ

На околоземной орбите сейчас находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. В октябре ожидается из возвращение на Землю. Фото: Ивана Вагнера

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года. Оба раза будет вестись подготовка отстыковки и затопления модуля "Пирс".

В апреле к МКС запустят модуль "Наука", а корабль "Прогресс" с модулем "Пирс" будут затоплены в Тихом океане.

"Второй выход по этой теме запланирован на февраль 2021 года, очень серьёзный выход. Первый выход по подготовке к отстыковке "Пирса" ожидается в ноябре", - заявил первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, серия выходов в космос запланирована уже после стыковки к станции модуля "Наука", однако сроки пока не называются.

Отметим, что 14 октября на Международную космическую станцию полетят астронавт NASA Кэтлин Рубинс, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Вероятно последним и предстоят работы в открытом космосе с модулем "Пирс".