Названы сроки ближайших выходов в космос космонавтов РФ

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года. Оба раза будет вестись подготовка отстыковки и затопления модуля "Пирс".
В апреле к МКС запустят модуль "Наука", а корабль "Прогресс" с модулем "Пирс" будут затоплены в Тихом океане.
"Второй выход по этой теме запланирован на февраль 2021 года, очень серьёзный выход. Первый выход по подготовке к отстыковке "Пирса" ожидается в ноябре", - заявил первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов в эфире телеканала "Россия-24".
Кроме того, серия выходов в космос запланирована уже после стыковки к станции модуля "Наука", однако сроки пока не называются.
Отметим, что 14 октября на Международную космическую станцию полетят астронавт NASA Кэтлин Рубинс, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Вероятно последним и предстоят работы в открытом космосе с модулем "Пирс".
На околоземной орбите сейчас находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля, в октябре ожидается их возвращение на Землю. В минувшие выходные жители орбитального дома второй раз изолировались в российском сегменте. На станции продолжают искать источник утечки атмосферы.
"Данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. Группа управления полётом МКС анализирует поступившую информацию, чтобы определить уровень и возможное место утечки на основе точных данных, полученных по результатам изоляции экипажа на российском сегменте станции", - говорится в сообщении Роскосмоса.