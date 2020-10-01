Начался месяц двух полнолуний и двух противостояний планет

Полную Луну можно наблюдать 2 и 31 октября. Фото: Нина Георгиева

Октябрь-2020 подарит любителям неба два противостояния (Марса и Урана) и два полнолуния. Луна будет полной 2 октября и 31 октября.

Уже сегодня вечером земляне смогут полюбоваться первым октябрьским полнолунием. Ранним утром 3 октября Луна окажется рядом с Красной планетой. К Марсу она вернётся ещё раз - в конце месяца (29 октября), "встретившись" на небе с Венерой (14 октября), Юпитером и Сатурном (22 октября).

Самым ярким астрономическим событием октября станет противостояние Марса с Солнцем. "Это противостояние будет лучшим для наблюдателей из России за последние 32 года! Марс и Земля окажутся на минимальном расстоянии - чуть более 62 млн км", - говорится в сообщении Московского планетария. Само событие ожидается в 4:26 утра, при этом Красная планета видна весь месяц и всю осень как яркая оранжевая звезда на востоке и юго-востоке вечером.

"Планета выделяется на небе своим необычным оранжевым цветом. Как и все планеты, Марс светит немигающим светом, в отличие от мерцающих звезд. Детали на планете можно различить даже в небольшие телескопы", - рассказал "Облгазете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

31 октября в оппозицию вступит Уран (21:00). Расстояние до Земли в этот день составит 2,811 млрд км (в 19 раз дальше расстояния нашей планеты от Солнца). Отыскать седьмую по удалённости планету от Солнца получится только с помощью бинокля или телескопа. Спутники Урана, а их известно 27, в небольшие телескопы не видны.

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За три месяца световой день уменьшится на 5 часов.

Фото: Московский планетарий

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум