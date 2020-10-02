В ночь на 3 октября на небе сойдутся Венера с Регулом и Луна с Марсом

Первая пара покажется в восточной части неба близко к горизонту, её можно будеи наблюдать до рассвета. Фото: Московский планетарий

Жители Свердловской области увидят две яркие пары на небе: Венеру и звезду Регул и полную Луну с Красной планетой. Оба сближения можно наблюдать до рассвета.

Первая пара покажется в восточной части неба близко к горизонту, вторая - в западной.

"Венера пройдёт южнее яркой звезды Регул. В 4:07 их будет разделять всего 1/6 часть лунного диска. Луна предстоящей ночью окажется южнее планеты Марс, которая уже находится на вершине своего блеска в 2020 году. Разделять их будет менее четырёх дисков Луны. Наиболее тесное сближение произойдёт перед восходом Солнца", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"Облгазета" также писала, что октябрь-2020 подарит любителям неба два противостояния (Марса и Урана) и два полнолуния. Луна будет полной 2 октября и 31 октября. В конце месяца спутник Земли снова вернётся к Красной планете (29 октября), встретившись перед этим на небе с Венерой (14 октября), Юпитером и Сатурном (22 октября).

Справка Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. Из-за того, что она видна на небе по утрам, её также называют утренней звездой. В бинокль или телескоп её чаще всего можно рассмотреть в виде белого серпа. Марс - четвёртая по удаленности от Светила и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. Она сияет всю осень на вечерне-ночном небе и находится как яркая оранжевая звезда на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью на фоне созвездия Рыбы. Как и все планеты, он светит немигающим светом, в отличие от мерцающих звезд. Регул (или Альфа Льва) - яркая звезда бело-голубого цвета (в переводе с латинского "принц"). Она находится в созвездии Льва, поэтому её также называют "сердце льва". Регул превосходит Солнце в 3,5 раза по массе, почти в 4 — по радиусу и более чем в 140 раз — по светимости. Однако уступает в яркости из-за удалённости от Земли. Небесное тело вращается столь быстро, что делает полный оборот вокруг своей оси всего за 16 часов.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум