6 октября Марс максимально приблизится к Земле

В начале октября свердловчанину Сергею Левому удалось заснять Марс. Снимки сделаны из г. Калиново.

Сегодня наша планета будет находиться на минимальном расстоянии от Красной планеты в 2020 году. 6 октября Марс и Землю будут разделять 62 миллиона км.

У землян, в том числе у жителей Свердловской области есть шанс разглядеть детали поверхности другой планеты. Вечером, около 23:00 Марс покажется в виде яркой оранжевой звезды на юго-востоке. Наблюдать за ним можно всю осень.

"Планета выделяется на небе своим необычным оранжевым цветом. Как и все планеты, Марс светит немигающим светом, в отличие от мерцающих звезд. Детали на планете (тёмные области на диске) можно различить даже в небольшие телескопы", - рассказал ранее "Облгазете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

14 октября произойдёт самое яркое астрономическое событие октября-2020 - противостояние Марса с Солнцем. Ранее это происходило в июле 2018 года. Тогда Красная планета была ещё ближе к Земле, нас разделяли 58 млн км. Однако в этот раз Марс поднимется значительно выше, к тому же осенние ночи длиннее летних, поэтому условия для наблюдения будут благоприятнее.

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Видимость Марса 6 октября. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум