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Общество / Космос
6 октября 2020, 15:39

На МКС сработал датчик дыма

МКС летит над Землёй

Экипаж, находящийся сейчас на МКС, в конце октября вернётся на Землю. Фото: Иван Вагнер, официальная страница во "ВКонтакте"

Об этом Центру управления полётами доложил росисйский космонавт Анатолий Иванишин, находящийся сейчас на Международной космической станции. Известно, что датчик дыма сработал в модуле "Заря".

При этом запаха гари на борту "орбитального дома" не было, как и дыма. После осмотра космонавт со специалистом пришли к выводу, что срабатывание датчика дыма было ложным, пишет ТАСС.

Добавим, что с августа космонавты, находящиеся на МКС устанавливают место и причину утечки воздуха. Экипаж уже дважды изолировался ради этого. В результате удалось установить, что утечка воздуха происходит в российском сегменте "Звезда". Космонавты теперь ищут конкретное место, чтобы восстановить герметичность модуля. По данным Роскосмоса, ситуация не угрожает жизни экипажа и не препятствует продолжению полёта в штатном режиме.

На борту МКС последние недели находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля, в октябре ожидается из возвращение на Землю.

Областная газета Свердловской области

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