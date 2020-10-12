Противостояние планеты Марс-2020: как и когда наблюдать

Планета будет хорошо видна наблюдателям ещё месяц после противостояния. Фото: Московский планетарий

В ночь на 14 октября Марс вступит в противостояние с Солнцем. На территории России наступают лучшие за 32 года условия для изучения Красной планеты. Рассказываем, как и когда наблюдать.

Марс будет виден всю ночь высоко над южным горизонтом в виде яркой красноватой "звезды". В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а в хороший телескоп (с увеличением более 100х крат) - элементы поверхности планеты: крупные тёмные и светлые области, южную полярную шапку.

Фото: Московский планетарий

"14 октября в 4:26 Марс окажется в оппозиции. Планета выделяется на небе своим необычным оранжевым цветом. Детали на планете можно различить даже в небольшие телескопы", - рассказал ранее "Облгазете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В начале октября свердловчанину Сергею Левому удалось заснять Марс из собственной обсерватории. Снимок можно поразглядывать здесь. Планета будет хорошо видна наблюдателям ещё месяц после противостояния.

Противостоянием называется сближение Земли и Марса, когда три небесных тела — Солнце, Земля и Марс — расположены точно на одной линии (наша планета посередине, а Красная планета противостоит Светилу). Если Марс "подлетает" к Земле ближе, чем на 60 млн километров, то противостояние называют великим. Они происходят через каждые 15-17 лет. Последний раз - в июле 2018 года. Тогда нас разделяли 58 млн км, в этом году - 62 кмлн км. Такие сближения, как в 2020 году, происходят примерно раз в два года. Однако в этот раз Красная планета поднимется значительно выше горизонта, к тому же осенние ночи длиннее летних, поэтому условия для наблюдения будут благоприятнее, сообщает Московский планетарий. Марс - четвёртая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) планета. Она сияет всю осень на вечерне-ночном небе и находится как яркая оранжевая немигающая звезда на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью на фоне созвездия Рыбы.

Фото: Московский планетарий

Фото: Московский планетарий