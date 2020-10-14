Долетят за рекордные три часа: три космонавта отправились на МКС

По маршруту Земля - МКС отправились косомнавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Фото: Роскосмос

С космодрома Байконур (Казахстан) 14 октября успешно запущена вторая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17". Он доставит на Международную космическую станцию троих космонавтов.

По маршруту Земля - МКС отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков (командир, уроженец г. Бугульм Татарской АССР, уже был на МКС в 2016-2017 годах) и Сергей Кудь-Сверчков (первый полёт, уроженец г. Ленинска Кзыл-Ординской области Казахской ССР), а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Они пробудут на "орбитальном доме" 177 суток, то есть вернутся на землю уже в апеле 2021 года.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 10:45. Через несколько секунд космонавты уже отрапортовали: "Полёт нормальный. На борту порядок. Самочувствие хорошее. Двигатели первой и второй ступеней работают нормально. Параметры системы управления в норме".

Фото: трансляция Роскосмоса

Напомним, что в апреле "Союз МС-16" стал первым пилотируемым кораблём, который отправился на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с экипажем. Цифровую систему управления для ракеты создали специалисты екатеринбургского НПО автоматики, для управления полётом используется искусственный интеллект. Весной стыкова с МКС произошла через 6 часов после страта. В этот раз сближение со станцией произойдёт впервые по двухвитковой схеме и займёт три часа семь минут.

На борту МКС смену будут встречать Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. 22 октября они вернутся на Землю после шестимесячной космической командировки. Запуск и посадку космонавтов обеспечивают обновлённые машины-амфибии Центрального военного округа.

Космический корабль "Союз МС-17" доставит в том числе дополнительное оборудование и герметический материал для устранения утечки воздуха в российском модуле "Звезда". С августа экипаж на станции устанавливает её место и причину и уже дважды изолировался ради этого.