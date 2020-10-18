Российский космонавт заснял гору Куштау с борта МКС

Сегодня из четырёх Шиханов остались Торатау, Куштау, Юрактау, а на месте Шахтау виден карьер. Подписчики разглядели на фото из космоса ангела с крыльями. Фото: страница Ивана Вагнера в соцсетях

Российский космонавт Иван Вагнер показал, как выглядит столица Башкирии и гора Куштау из космоса. Снимки сделаны из иллюминатора Международной космической станции.

"Шиханы – цепочка возвышенностей, расположившиеся вдоль реки Белая. Они представляют собой остатки барьерного рифа, который был образован в Уральском море в начале Пермского периода. Сегодня из четырёх Шиханов остались Торатау, Куштау, Юрактау, а на месте Шахтау виден карьер. Шиханы являются "Памятниками природы", а в начале сентября власти Башкирии сообщили, что Куштау получит статус особо охраняемых территорий", - написал Иван Вагнер в соцсетях.

Напомним, что в начале августа вокруг горы произошёл конфликт. Башкирская содовая компания, которая является производителем 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к 2022 году. Власти Башкирии сообщили, что источником сырья станет шихан Куштау. Решение привело к массовым протестам экологических активистов, которые столкнулись с силовиками. 26 августа в ходе совещания с Правительством Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в конфликте между БСК и защитниками горы, а также провести проверку законности передачи госимущества. В ходе разбирательств акции БСК были арестованы Арбитражным судом Башкирии. 2 сентября глава Республики Башкортостан Радий Хабиров официально объявил о создании памятника природы регионального значения "Гора Куштау" для сохранения редких видов растений, животных и природных ландшафтов.

В объектив Ивана Вагнера попал также административный центр Башкирии - город Уфа, расположившийся на берегах реки Белой, в 100 км западнее хребтов Южного Урала.

"Уфа была основана в 1574 году. Совсем недавно ей было присвоено звание "Города трудовой доблести", - напомнил своим подписчикам космонавт.

Иван Вагнер находится на борту МКС уже более полугода в составе экспедиции МКС-62/63 с космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным и астронавтом НАСА Кристофером Кэссиди. 14 октября они встретили на станции новый экипаж. 22 Иван Вагнер и его коллеги вернутся на Землю. Читайте также: Российский космонавт заснял Урал с борта МКС. Российский космонавт заснял вершины Южного Урала.

Уфа. Фото: снимок Ивана Вагнера