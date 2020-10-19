На МКС устранили утечку воздуха

Утечку воздуха удалось обнаружить с помощью простого пакетика чая. Фото: Иван Вагнер

Место утечки атмосферы на Международной космической станции загерметизировали временными средствами. Космонавты искали его с конца августа.

"В настоящий момент главная оперативная группа управления совместно с экипажем экспедиции МКС-63 разрабатывает программу действий для постоянной герметизации места утечки", - рассказали в Роскосмосе.

Чтобы найти место и причину утечки воздуха космонавты уже дважды изолировались. В результате было установлено, что утечка происходит в российском модуле "Звезда".

14 октября космический корабль "Союз МС-17" доставил на МКС трёх космонавтов, дополнительное оборудование и герметический материал для устранения утечки. Но её удалось обнаружить с помощью простого пакетика чая. Его разрезали, а щепотку мелких листочков высыпали в районе отсека, где предполагали утечку. По движению микроскопических частиц и было установлено, куда ведёт несанкционированный поток воздуха.

Добавим, что на МКС сейчас происходит "рабочая пересменка". Экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссинди передают эстафету недавно прибывшим Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кэтлин Рубинс. Новый экипаж пробудет на МКС 177 суток. Уже более полугода находящийся на борту - вернётся на Землю 22 октября.

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