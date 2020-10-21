Ориониды-2020: как и когда наблюдать звездопад из созвездия Орион

Стремительные метеоры, как правило, оставляют на небе яркие следы-треки чаще всего белого цвета, а иногда и красного, сине-зелёного, жёлтого, оранжевого. Фото: Московский планетарий

На ночь с 21 на 22 октября традиционно придётся пик метеорного потока Ориониды. Внимательные наблюдатели смогут заметить 15-25 "падающих звёзд" в час. Рассказываем, где их искать на небе.

В этом году условия для наблюдения звездопада благоприятные, так как молодая Луна рано скроется за горизонт и не помешает наблюдателям. Стоит только отыскать созвездие Орион на юго-востоке в любое время с полуночи до рассвета.

"Луна уже сядет и потоком можно будет лучше насладиться подальше от городов и ярких источников света. Наблюдать метеоры лучше ближе к утру в восточной части неба высоко над горизонтом. В голове Ориона", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Радиант (видимое место вылета звёзд) метеорного потока Ориониды расположен выше и левее звезды Бетельгейзе – самой яркой в созвездии Орион. При наблюдении с Земли кажется, что сгорающие частицы вылетают из правой поднятой руки "охотника" или из головы составленной из звёзд фигуры. Кстати, созвездие Орион названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии, в расположении звёзд угадывается фигура человека с щитом или луком.

Ориониды действуют ежегодно до 7 ноября. Стремительные метеоры, как правило, оставляют на небе яркие следы-треки чаще всего белого цвета, а иногда и красного, сине-зелёного, жёлтого, оранжевого. Метеорный поток порождён шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея, за которой наблюдают с древних времен. Её орбита дважды пересекает орбиту Земли и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды. Метеоры врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек, напомнил Московский планетарий.

В расположении звёзд Ориона угадывается фигура человека с щитом или луком. Фото: Московский планетарий