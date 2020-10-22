Луна снова сойдётся на небе с Юпитером и Сатурном

Растущая Луна, Юпитер и Сатурн взойдут на вечернем небе около 19:00. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

22 октября Луна вновь окажется рядом с парой планет-гигантов. Полосатую и окольцованную планеты можно будет легко отыскать благодаря этому ориентиру.

Растущая Луна, Юпитер и Сатурн взойдут на вечернем небе около 19:00. Спутник Земли пройдёт южнее двух планет.

"22 октября Луна пройдёт рядом с парой Юпитер - Сатурн. Луна от Юпитера будет отдалена на 3,2 градуса, от Сатурна - на 6 градусов", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Ранее Луна сближалась с этими планетами-гигантами в 20-х числах сентября и августа.

Юпитер и Сатурн двигаются весь год по созвездиям Стрельца и Козерога. В бинокль можно разглядеть четыре наиболее крупных спутника полосатого гиганта: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. При изучении Сатурна через бинокль есть шанс увидеть кольца планеты и спутник Титан.

Справка Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79).

- пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера (радиус - 60 тысяч км, масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли).