Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС

На Международной космической станции подходит к завершению работа 63-й длительной экспедиции. Фото: Роскосмос

Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование Международной космической станцией. Символический ключ ему передал американец Кристофер Кэссиди.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на Международной космической станции подходит к завершению работа 63-й длительной экспедиции. Прошедшей ночью на борту МКС завершилась «пересменка» экипажей.

Процесс передачи смены на станции — формальная церемония подписания документов двумя командирами: астронавт Кристофер Кэсcиди, возглавлявший её с апреля этого года, и космонавт Сергей Рыжиков подписали соответствующий акт передачи полномочий.

Кристофер Кэссиди передал Сергею Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии объединённого экипажа из шести человек. Окончание церемонии сопровождается ударами в корабельный колокол. Номер экспедиции сменился с 63 на 64.

Напомним, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс отправились на МКС с космодрома Байконур 14 октября. Они пробудут на станции 177 суток и вернутся на землю в апреле 2021 года.

В настоящее время Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди занимаются операциями по подготовке к предстоящей посадке. 22 октября они вернутся на Землю после шестимесячной космической командировки. Запуск и посадку космонавтов обеспечивают обновлённые машины-амфибии Центрального военного округа.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер поприветствовал осеннюю столицу Урала, засняв её с борта Международной космической станции. На фотографии можно различить районы города, реку Исеть, Верх-Исетский пруд и озеро Шарташ.