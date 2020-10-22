Экипаж «Союз МС-16» вернулся на Землю

Операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Фото: Роскосмос

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» благополучно вернулись на Землю. Операция по спуску с околоземной орбиты и посадке прошла в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, «Союз МС-16» приземлился на Землю в 05:54 по московскому времени. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди чувствуют себя хорошо. Посадку космонавтов обеспечивали обновлённые машины-амфибии Центрального военного округа.

С возвращением на Землю экипаж поздравил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых комплексов с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!» - сказал глава Роскосмоса.

Длительность полёта Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди составила почти 196 суток. Сегодня российских космонавтов доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации в Звёздном городке, где за состоянием экипажа будут наблюдать врачи.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», наканунекомандование Международной космической станцией принял российский космонавт Сергей Рыжиков. Символический ключ ему передал американец Кристофер Кэссиди.

На борту МКС продолжает работу экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Они пробудут на станции 177 суток и вернутся на землю в апреле 2021 года.