В конце октября Луна снова сблизится с Марсом

Видимость планет в октябре-2020. Фото: Московский планетарий

29 октября Луна снова сойдётся на небе с Красной планетой. 31 октября произойдёт второе полнолуние месяца.

Наблюдать явления невооружённым глазом при ясной погоде смогут в том числе жители Свердловской области.

"29 октября Луна пройдёт в 3° южнее планеты Марс. Сближение можно наблюдать всю ночь: с вечера до утра", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Октябрьское небо уже подарило любителям астрономии полнолуние (2 октября), сближение спутника Земли и Красной планеты (3 октября), противостояние Марса-2020 (14 октября), а также звёздный дождь Ориониды.

В начале месяца свердловчанину Сергею Левому удалось заснять Марс из собственной обсерватории.

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) планета. Она сияет всю осень на вечерне-ночном небе и находится как яркая оранжевая немигающая звезда на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью на фоне созвездия Рыб.

Фото: снимок свердловчанина Сергея Левого

Сближение Луны и Марса 29 октября. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум