Пилотируемому полёту МКС исполнилось 20 лет: как наблюдать станцию с Земли

Ровно 20 лет назад российский корабль "Союз ТМ-31" доставил на станцию её первый экипаж. Фото: Роскосмос

2 ноября исполнилось 20 лет с момента высадки первых космонавтов на Международной космической станции. В этом году в это время уральцы могут наблюдать за её полётами. Рассказываем, как и когда это делать.

До 8 ноября она будет пролетать по утрам рядом с яркой планетой Венерой.

"Наблюдать полёты лучше всего в юго-восточной части неба. В начале месяца в промежуток между 4:00 и 7:00 она будет видна в небе над Уралом", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что МКС сравнима по яркости с видимыми планетами. От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. В небольшой телескоп можно увидеть её солнечные батареи, обычно её принимают за букву "Н" или "Г".

График наблюдения за станцией на Среднем Урале:

Фото: время и направление видимых полётов МКС

Ровно 20 лет назад российский корабль "Союз ТМ-31" доставил на станцию её первый экипаж, в который вошли Юрий Гидзенко, Сергей Крикалёв и Уильям Шепард. Именно со 2 ноября и уже 20 лет МКС считается обитаемой. За это время на её борту непрерывно пребывали люди, на орбиту слетали 64 международных экипажа.

Сейчас на станции работают космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, прибывшие в середине октября. По случаю 20-летия пилотируемого полёта МКС они записали видеообращение.