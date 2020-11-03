Роскосмос запустил кастинг на главную роль в фильме, который снимут на МКС

Фото: Роскосмос

Роскосмос объявил о начале отбора исполнительницы главной роли в художественном фильме, который впервые будут снимать на орбите. Победительница пройдёт трёхмесячный курс обучения в школе космонавтов и отправится в на МКС уже следующей осенью.

Кроме того, будет выбран дублёр исполнительницы главной роли. Для начала женщинам, желающим стать космонавтами-актрисами, нужно будет зачитать на камеру письмо Татьяны Евгению Онегину. Видео нужно будет прикрепить к заполненной анкете.

"Как принять участие? Записать видео с указанным монологом; загрузить его на 1tv.ru/kosmos. Следующие этапы: отбор для участия в очном кастинге; комиссия по медицинским и психологическим требованиям; зачисление в Школу космонавтов; трёхмесячный учебно-тренировочный курс подготовки. Рабочее название картины - "Вызов". И это не только о фильме — это вызов самой себе, возможность осуществить самую романтическую мечту и отправиться к звёздам", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее стало известно, что договорённость о создании фильма заключили Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами выступят, в том числе те, кто участвовал в съёмках фильма "Холоп".

Среди требований к кандидатам на главную роль: возраст от 25 до 45 лет, рост от 150 до 180 см, масса тела от 50 до 75 кг, высшее образование, хорошее здоровье (отсутствие хронических заболеваний и патологий, выявляемых томографией, допускаются следы хирургического вмешательства при условии полной реабилитации) и хорошая физическая подготовка (выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость, специальная физическая подготовленность, бортовая физическая тренированность).

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