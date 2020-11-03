Роскосмос в апреле отправит на МКС только россиян

По прилёту на МКС космонавты обычно скорее стремятся попасть в купол - модуль, состоящий из семи прозрачных иллюминаторов и предназначенный для наблюдения за Землёй. Фото: снимок Сергея Кудь-Сверчкова

Утверждены основной и дублирующий экипажи следующей экспедиции к Международной космической станции. В апреле Роскосмос отправит на орбиту только россиян.

Ранее в состав экипажей входили также астронавты НАСА. Так, например, в середине октября на МКС прилетели космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Они как раз пробудут на борту станции до апреля 2021 года.

В состав следующего основного экипажа - МКС-65 - вошли Олег Новицкий (командир экспедиции и корабля "Союз МС-18"), Пётр Дубров и Сергей Корсаков (бортинженеры). Дублёрами назначены Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин, сообщает Роскосмос.

До этого полностью российский экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".

Напомним, что в мае этого года США запустили первый за девять лет пилотируемый корабль местного производства. НАСА объявило дату следующего запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС. Четыре астронавта полетят на станцию в субботу, 31 октября.

Читайте также:

Роскосмос запустил кастинг на главную роль в фильме, который снимут на МКС.

Пилотируемому полёту МКС исполнилось 20 лет: как наблюдать станцию с Земли.

Названы сроки ближайших выходов в космос космонавтов РФ.